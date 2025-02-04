04 февраля, 18:00Безопасность
В "Лаборатории Касперского" рассказали о вирусе, крадущем данные с фото на телефонах
"Лаборатория Касперского" обнаружила новый троянский вирус, который крадет личные данные с фото на зараженных мобильных устройствах. По словам представителей компании, вирус был найден в 20 поддельных приложениях, доступных как в AppStore, так и в Google Play. Среди них оказались фальшивые мессенджеры, ИИ-ассистенты, приложения для доставки еды и доступа к криптобирже.
Вредоносное ПО может собрать личные фото пользователя и использовать их в незаконных целях. Чтобы понять, есть ли вирус на устройстве, важно обращать внимание на необычное поведение телефона. Он может медленно работать, неожиданно выдавать разрешения на доступ к данным или присылать странные уведомления.
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