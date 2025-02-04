Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 18:00

Безопасность

В "Лаборатории Касперского" рассказали о вирусе, крадущем данные с фото на телефонах

В "Лаборатории Касперского" рассказали о вирусе, крадущем данные с фото на телефонах

Мошенники научились воровать деньги с помощью бесплатного Wi-Fi

"Московский патруль": 800 случаев дебоширства зафиксировали на самолетах "Аэрофлота"

"Московский патруль": сотрудники Ространснадзора регулярно проводят проверки в аэропортах

РЖД предупредили о мошенничестве от лица компании

Новости часа: Собянин рассказал, как "Добрая елка" помогла исполнить детские желания

"Техно": безопасные способы авторизации

"Техно": идеальные пароли и новые способы защиты данных

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества через покупку золота

Спасатели напомнили об опасности выхода на лед московских водоемов

"Лаборатория Касперского" обнаружила новый троянский вирус, который крадет личные данные с фото на зараженных мобильных устройствах. По словам представителей компании, вирус был найден в 20 поддельных приложениях, доступных как в AppStore, так и в Google Play. Среди них оказались фальшивые мессенджеры, ИИ-ассистенты, приложения для доставки еды и доступа к криптобирже.

Вредоносное ПО может собрать личные фото пользователя и использовать их в незаконных целях. Чтобы понять, есть ли вирус на устройстве, важно обращать внимание на необычное поведение телефона. Он может медленно работать, неожиданно выдавать разрешения на доступ к данным или присылать странные уведомления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьтехнологиивидеоАлина ГилеваРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика