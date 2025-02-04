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04 февраля, 07:30

Безопасность

Мошенники научились воровать деньги с помощью бесплатного Wi-Fi

Мошенники научились воровать деньги с помощью бесплатного Wi-Fi

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Мошенники научились воровать деньги с помощью бесплатного Wi-Fi. Новую схему они применяют в кафе, фитнес-центрах, аэропортах и других общественных местах, где клиентам предоставляют бесплатное интернет-соединение.

Работает это так: создается ложная точка доступа, замаскированная под настоящую, и через нее злоумышленники могут перехватывать пароли и персональные данные. Например, если вы решили зайти в свой мобильный банк или перешли по какой-либо ссылке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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