Сотрудники МЧС России тренировались спасать застрявших на горных склонах

Сотрудники МЧС России по Камчатскому краю тренировались спасать застрявших на горных склонах. Основная сложность возникает, когда сходит лавина и на склон не пройти. Чтобы поднять пострадавшего, используют вертолеты. Такое десантирование – одна из самых трудных задач. Вертолет должен зависнуть и оставаться на этой высоте, пока спасатель спускается вниз по лебедке. Отрабатывали все действия в условиях, приближенных к реальным, на склоне Козелского вулкана.

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