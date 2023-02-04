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09:30

Безопасность

Сотрудники МЧС России тренировались спасать застрявших на горных склонах

Сотрудники МЧС России тренировались спасать застрявших на горных склонах

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Сотрудники МЧС России по Камчатскому краю тренировались спасать застрявших на горных склонах. Основная сложность возникает, когда сходит лавина и на склон не пройти. Чтобы поднять пострадавшего, используют вертолеты. Такое десантирование – одна из самых трудных задач. Вертолет должен зависнуть и оставаться на этой высоте, пока спасатель спускается вниз по лебедке. Отрабатывали все действия в условиях, приближенных к реальным, на склоне Козелского вулкана.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

безопасностьвидеоАнастасия Бородина
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