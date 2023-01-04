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Безопасность

Три снаряда взорвались в Киевском районе Донецка

Три снаряда взорвались в Киевском районе Донецка

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Три снаряда разорвались ночью в Киевском районе Донецка, под огнем оказался и населенный пункт Нетайлово. Как и столицу ДНР его обстреляли снарядами натовского калибра. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Российские ракетные войска продолжают уничтожать украинские склады боеприпасов, технику и живую силу, а вновь прибывшие проходят заключительные этапы тренировки вблизи линии соприкосновения. Вся последняя информация – в сюжете телеканала Москва 24.

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