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03 ноября, 20:00

Безопасность

Жителей столицы призвали остерегаться лжекоммунальщиков в ноябрьские выходные

Жителей столицы призвали остерегаться лжекоммунальщиков в ноябрьские выходные

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Жителей столицы предупредили о мошенниках, которые могут прийти в ноябрьские выходные под видом коммунальных служб. Памятка об этом опубликована в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Как уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков, городские службы в период длинных выходных не проводят поквартирные обходы и проверки. Даже в случае аварийной ситуации выезд ремонтных бригад осуществляется по заявкам граждан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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