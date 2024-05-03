Спасательные кинологические команды будут дежурить в столичных зонах отдыха

Специальные кинологические команды будут дежурить в местах скопления людей у воды вместе с обученными собаками. А патрулировать официальные городские зоны отдыха будут с помощью катеров и коптеров.

Тем временем в Москве близится к завершению подготовка городской поисково-спасательной службы к летнему сезону. Специалисты отрабатывают порядок действий при спасении людей на воде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.