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03 мая, 16:30

Безопасность

Спасательные кинологические команды будут дежурить в столичных зонах отдыха

Спасательные кинологические команды будут дежурить в столичных зонах отдыха

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Специальные кинологические команды будут дежурить в местах скопления людей у воды вместе с обученными собаками. А патрулировать официальные городские зоны отдыха будут с помощью катеров и коптеров.

Тем временем в Москве близится к завершению подготовка городской поисково-спасательной службы к летнему сезону. Специалисты отрабатывают порядок действий при спасении людей на воде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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