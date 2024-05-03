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03 мая, 07:45

Безопасность

В ТиНАО ввели дополнительные меры по предотвращению пожаров

В ТиНАО ввели дополнительные меры по предотвращению пожаров

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Мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону прошли в Подмосковье

В Троицком и Новомосковском округах ввели дополнительные меры по предотвращению пожаров. На круглосуточное дежурство заступили 16 расчетов поливомоечной техники. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

Техника базируется вблизи природных территорий, чтобы помочь пожарным в случае возгорания травы. Такой автомобиль способен быстро доставить к месту происшествия восемь тонн воды. Кроме того, к машине можно подключить пожарный рукав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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