В ТиНАО ввели дополнительные меры по предотвращению пожаров

В Троицком и Новомосковском округах ввели дополнительные меры по предотвращению пожаров. На круглосуточное дежурство заступили 16 расчетов поливомоечной техники. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

Техника базируется вблизи природных территорий, чтобы помочь пожарным в случае возгорания травы. Такой автомобиль способен быстро доставить к месту происшествия восемь тонн воды. Кроме того, к машине можно подключить пожарный рукав.

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