Новости часа: в Подмосковье запретили выдавать разрешения на полеты беспилотников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Подмосковье запретили выдавать разрешения на полеты беспилотников. О запрете сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

РФ и Иран могут в мае подписать соглашение о строительстве железнодорожного участка Решт-Астара в Иране. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак.

Российские дипломаты в Польше не будут отказываться от возложения венков 9 мая. Об этом заявили в пресс-службе посольства РФ в Варшаве.