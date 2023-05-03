Центр Москвы временно перекроют 4 мая

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03 мая, 20:00

Политика

Новости часа: в Подмосковье запретили выдавать разрешения на полеты беспилотников

Новости часа: в Подмосковье запретили выдавать разрешения на полеты беспилотников

Власти запретили выдачу разрешений на полеты БПЛА в Московской области

ВС РФ уничтожили гаубицу и САУ "Акация" на херсонском направлении

Новости часа: в Кремле назвали терактом атаку украинского БПЛА по резиденции Путина

Собянин рассказал о введении запрета на запуск БПЛА на территории Москвы

В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина

Новости часа: Собянин рассказал о введении запрета на запуск БПЛА на территории Москвы

Украина пыталась нанести удар по Кремлю в ночь на 3 мая

Собянин ввел ограничения на запуск в Москве беспилотных летательных аппаратов

Песков ответил на вопрос о полетах беспилотников 9 мая в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Подмосковье запретили выдавать разрешения на полеты беспилотников. О запрете сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

РФ и Иран могут в мае подписать соглашение о строительстве железнодорожного участка Решт-Астара в Иране. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак.

Российские дипломаты в Польше не будут отказываться от возложения венков 9 мая. Об этом заявили в пресс-службе посольства РФ в Варшаве.

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