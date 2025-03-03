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03 марта, 07:30

Безопасность

Маркетплейсы введут биометрическую защиту от мошенников

Маркетплейсы введут биометрическую защиту от мошенников

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На маркетплейсах появится дополнительная защита от мошенников. Пользователи смогут использовать биометрию при входе в свои аккаунты. Этот метод станет дополнением к стандартным логину и паролю.

Даже если мошенники получат доступ к этим данным или перехватят СМС для авторизации, они не смогут войти в аккаунт и воспользоваться банковской картой или внутренним кошельком пользователя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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