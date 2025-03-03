03 марта, 07:30Безопасность
Маркетплейсы введут биометрическую защиту от мошенников
На маркетплейсах появится дополнительная защита от мошенников. Пользователи смогут использовать биометрию при входе в свои аккаунты. Этот метод станет дополнением к стандартным логину и паролю.
Даже если мошенники получат доступ к этим данным или перехватят СМС для авторизации, они не смогут войти в аккаунт и воспользоваться банковской картой или внутренним кошельком пользователя.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.