Маркетплейсы введут биометрическую защиту от мошенников

На маркетплейсах появится дополнительная защита от мошенников. Пользователи смогут использовать биометрию при входе в свои аккаунты. Этот метод станет дополнением к стандартным логину и паролю.

Даже если мошенники получат доступ к этим данным или перехватят СМС для авторизации, они не смогут войти в аккаунт и воспользоваться банковской картой или внутренним кошельком пользователя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.