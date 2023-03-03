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11:15

Безопасность

Подлодка Тихоокеанского флота выпустила ракету "Калибр" при учениях в Японском море

Подлодка Тихоокеанского флота выпустила ракету "Калибр" при учениях в Японском море

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Тихоокеанский флот проводит учения в Японском море. На кадрах видно, как подлодка "Петропавловск-Камчатский" выпустила крылатую ракету "Калибр" по наземной мишени, расположенной на тактическом поле в Хабаровском крае.

По легенде береговая цель имитировала огневую позицию условного противника. Крылатая ракета преодолела расстояние более чем в тысячу километров. Район, из которого велась стрельба, экипаж занял скрытно, а пуск выполняли из-под воды.

При этом для обеспечения безопасности сектор, где проходили стрельбы, был закрыт кораблями Тихоокеанского флота и самолетами и беспилотниками морской авиации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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