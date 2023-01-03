ВСУ за сутки потеряли на краснолиманском направлении более 120 человек и технику, в том числе системы залпового огня. Также российские войска уничтожили в ДНР более 130 наемников.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Свистуновка, Червонопоповка Луганской народной республики, Кирилловка Донецкой народной республики, Трудовое и Бердянск Запорожской области, отметили в Минобороны.

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