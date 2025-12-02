Мошенники начали блокировать гаджеты Apple через сторонний аккаунт

Мошенники в России начали блокировать гаджеты Apple. Пользователям предлагают временно авторизоваться в чужом аккаунте для якобы установки игрового приложения с недоступным контентом, премиальной версией или по сниженной цене.

Вход в чужой Apple ID на собственном устройстве дает злоумышленникам полный контроль над ним через iCloud. Они блокируют гаджет и требуют от пользователя перевести деньги. В противном случае обещают удалить все данные или выложить личную информацию в сеть.

