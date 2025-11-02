Мошенники придумали новую схему обмана при аренде жилья

Мошенники начали использовать новую схему обмана при аренде жилья. Аферисты размещают поддельные объявления с привлекательными фотографиями и заниженными ценами, а затем требуют перевести депозит за возможность просмотра квартиры.

Как только деньги поступают на счет злоумышленников, они немедленно прекращают общение с потенциальными арендаторами. Специалисты рекомендуют быть особенно внимательными при выборе жилья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.