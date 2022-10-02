Российское военные сорвали наступление ВСУ на трех направлениях

Российское военные сорвали наступление ВСУ на Николаевском, Андреевском и Криворожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны.

Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих, добавил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.