Боевые корабли РФ и КНР встретились в Японском море для учений

Боевые корабли России и Китая встретились в северной части Японского моря в рамках учений "Восток-2022". При встрече экипажи кораблей поприветствовали друг друга в соответствии с военно-морским церемониалом.

На маневрах Россия представлена отрядом кораблей Тихоокеанского флота. Среди них – корабль управления "Маршал Крыло", корветы "Гремящий" и "Совершенный", большие десантные корабли "Пересвет" и "Николай Вилков" и другие.

Пекин отправил на учения эсминец, сторожевой корабль и судно комплексного снабжения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.