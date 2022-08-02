Ракета с военным спутником на борту стартовала с космодрома в Плесецке

С космодрома в Плесецке стартовала ракета с военным спутником на борту. В настоящее время космический аппарат вышел на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

В Минобороны сообщили, что с ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы работают в штатном режиме, добавили в министерстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

