Спасатели призвали соблюдать правила поведения во время отдыха у воды в Москве

В Москве температура воздуха достигла уже около 33 градусов, поэтому горожане спасаются от жары у водоемов. Некоторые отдыхающие игнорируют правила поведения на воде, однако спасатели ежедневно напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.

Дежурные рассказали, что патрулирование осуществляется в зоне пляже и на воде. Благодаря этому спасателям удается быстро отреагировать на угрозу жизни человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

