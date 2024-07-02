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02 июля, 11:15

Безопасность

Спасатели призвали соблюдать правила поведения во время отдыха у воды в Москве

Спасатели призвали соблюдать правила поведения во время отдыха у воды в Москве

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В Москве температура воздуха достигла уже около 33 градусов, поэтому горожане спасаются от жары у водоемов. Некоторые отдыхающие игнорируют правила поведения на воде, однако спасатели ежедневно напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.

Дежурные рассказали, что патрулирование осуществляется в зоне пляже и на воде. Благодаря этому спасателям удается быстро отреагировать на угрозу жизни человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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