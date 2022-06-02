Водителей попросили быть осторожнее из-за пересекающих проезжую часть уток

В Москве продолжается утиный сезон. В городе очень много птиц с маленькими утятами.

Ранее водителей уже просили быть осторожнее на дорогах, часто утки пытаются перейти проезжую часть всем семейством. Несколько раз инспекторам даже приходилось перекрывать движение.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.