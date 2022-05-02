Российские ВС уничтожили 145 самолетов и 112 вертолетов Украины

Российские войска продолжают наносить прецельные удары по военной инфраструктуре Украины. С начала спецоперации уничтожено 145 самолетов и 112 вертолетов, более тысячи артиллерийских орудий и минометов, почти три тысячи танков и других боевых машин, почти 300 зенитных ракетных комплексов и примерно столько же установок реактивных систем залпового огня. Кроме того военные ликвидировали почти 700 украинских беспилотников.

Подробнее – на телеканале Москва 24.