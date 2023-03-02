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02 марта, 23:15

Безопасность

Российские средства ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ в Харьковской области

Российские средства ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ в Харьковской области

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За прошедшие сутки российские ПВО сбили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 украинской армии. Уничтожены 14 беспилотников ВСУ в Харьковской области, ДНР и Херсонской области.

Кроме того, российские силы ликвидировали несколько украинских складов с боеприпасами и значительное количество наземной боевой техники. В частности, на Херсонском направлении ВСУ лишились 30-ти автомобилей и гаубицы "Мста". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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