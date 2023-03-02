Теракт в Брянской области и расследование поставки химикатов в Краматорск

Атака украинских диверсантов в приграничном районе Брянской области является терактом. Об этом заявил Владимир Путин в ходе общения с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника".

Боевики, совершившие атаку на село в Брянской области, выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар. Об этом сообщили в ФСБ. Из-за нападения диверсантов, которое произошло утром, погибли два мирных жителя и пострадал ребенок.

На Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли около 270-ти военных. А также установку "Гвоздика" и две гаубицы. В районе Авдеевки в ДНР военные разгромили узел связи и склад украинских боеприпасов и нанесли поражение подразделениям ВСУ под Угледаром в ДНР и в Запорожской области.

Российские следователи выяснят все обстоятельства поставки в Краматорск токсичных химикатов. Ранее об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. По его словам, США и их пособники собираются устроить в Краматорске провокацию.

На МЦД-2 открыта новая станция Марьина Роща. Это целый пригородный вокзал, построенный с нуля. Здесь предусмотрено все для удобства пассажиров: кассы, магазины, зоны ожидания. Станция особенно подходит тем, кто едет со стороны Нахабино.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.