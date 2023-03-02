02 марта, 18:30Безопасность
Новости часа: в Курской области усилят меры безопасности из-за ситуации в приграничье
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Меры безопасности усилят в Курской области с учетом сложной ситуации в приграничье. Об этом сообщает ТАСС.
ВС РФ выполнили условные пуски ракет комплексов "Бастион" в ходе учения на Балтике. Об этом заявила пресс-служба Балтфлота.
Автобусный маршрут № 317 продлят до остановки "Площадь Гагарина" с 4 марта. Об этом рассказали в Дептранс.