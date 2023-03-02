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Новости

02 марта, 18:30

Безопасность

Новости часа: в Курской области усилят меры безопасности из-за ситуации в приграничье

Новости часа: в Курской области усилят меры безопасности из-за ситуации в приграничье

Новости часа: Путин заявил, что РФ продолжит развивать суверенную систему образования

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Новости последнего часа: Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Меры безопасности усилят в Курской области с учетом сложной ситуации в приграничье. Об этом сообщает ТАСС.

ВС РФ выполнили условные пуски ракет комплексов "Бастион" в ходе учения на Балтике. Об этом заявила пресс-служба Балтфлота.

Автобусный маршрут № 317 продлят до остановки "Площадь Гагарина" с 4 марта. Об этом рассказали в Дептранс.

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безопасностьрегионытранспортвидеоЕкатерина Фоменко
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