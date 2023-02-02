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Безопасность

Тренировки личного состава дивизиона ракетных комплексов "Ярс" прошли на Алтае

Тренировки личного состава дивизиона ракетных комплексов "Ярс" прошли на Алтае

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Тренировки личного состава дивизиона ракетных комплексов "Ярс" прошли на Алтае. Бойцы и командование уделяют особое внимание подготовке к борьбе с диверсионно-разведывательными группами.

Автономные пусковые установки вышли на маршруты боевого патрулирования. Во время марша протяженностью около 100 километров военные отработали несколько задач: рассредоточение агрегатов, их маскировка и боевое хранение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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