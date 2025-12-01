МВД составило список фраз для распознавания мошенников

В МВД России составили перечень типичных фраз, по которым ребенок может распознать телефонного мошенника. Среди них – требования срочно перевести деньги, сообщения о том, что родители попали в беду, просьбы назвать номера банковских карт родственников или передать код из смс.

Злоумышленники часто маскируются под сотрудников образовательных учреждений. Специалисты рекомендуют объяснить детям, что при любом подозрительном звонке от незнакомца нужно немедленно прекратить разговор и сообщить о ситуации родителям или в полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.