01 декабря, 07:45

МВД составило список фраз для распознавания мошенников

Российские операторы заблокировали около 3,5 млрд спам-вызовов с начала года

"Московский патруль": более тысячи нарушений пресекла ГАИ в ходе рейда "Пешеход" в Москве

Профилактическую работу активизировали в школах после взрыва купюры в Красногорске

"Деньги 24": мошенники стали убеждать россиян позвонить им первыми

Володин сообщил о мерах защиты участников рынка недвижимости от мошенников

Мошенники в России начали продавать фальшивые билеты на "Щелкунчика"

"Московский патруль": ГИБДД подсчитала число нарушений за непропуск пешеходов за 2025 год

В России мошенники научились обходить блокировку звонков в мессенджерах

Новости регионов: северное сияние заметили над Новый Уренгоем

В МВД России составили перечень типичных фраз, по которым ребенок может распознать телефонного мошенника. Среди них – требования срочно перевести деньги, сообщения о том, что родители попали в беду, просьбы назвать номера банковских карт родственников или передать код из смс.

Злоумышленники часто маскируются под сотрудников образовательных учреждений. Специалисты рекомендуют объяснить детям, что при любом подозрительном звонке от незнакомца нужно немедленно прекратить разговор и сообщить о ситуации родителям или в полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

