Мобилизационные призывные пункты в Москве работают сразу в нескольких районах столицы. Они открыты не только в будни, но и в выходные.

Теперь там выдают обмундирование, сухпайки – все, что будет необходимо мобилизованным. Такое решение приняла мэрия Москвы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.