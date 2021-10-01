Под Москвой прошли показательные занятия военных

На подмосковном военном полигоне "Головеньки" Кантемировской танковой дивизии прошли учения. Свои возможности демонстрировали танкисты, мотострелки, разведчики и артиллеристы.

В рамках показных занятий прошли стрельбы из танковых орудий, крупнокалиберных пулеметов и различных видов стрелкового оружия. Солдаты успешно преодолели полосу препятствий.

Всего в учениях приняли участие более 400 военнослужащих и около 60 единиц военной и специальной техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.