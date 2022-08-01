Пиротехники МЧС обнаружили десятки тысяч мин и снарядов времен ВОВ с начала 2022 года

Десятки тысяч мин и снарядов времен Великой Отечественной войны были обнаружены пиротехниками МЧС с начала года.

На акваториях Балтийского и Черного морей, а также в Калининградской области, Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе работали 13 подразделений ведомства.

Уточняется, что все боеприпасы были вывезены в безопасное место и уничтожены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.