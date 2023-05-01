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Безопасность

Москвичам показали, как саперы обезвреживают мины в зоне СВО

Москвичам показали, как саперы обезвреживают мины в зоне СВО

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Саперы Западной группировки войск в зоне проведения спецоперации обезвреживают мины и другие взрывные устройства. За две недели на одном участке специалисты уничтожили тысячи боеприпасов. Инженерно-саперные подразделения обследовали более четырех тысяч квадратных километров.

Сапер с позывным Француз рассказал, что на участке было большое количество осколков от мин. На них также срабатывали миноискатели. По его словам, условия при обезвреживании бывают разные, от спокойных до работы под обстрелом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
безопасностьвидеоКристина Курума
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