С начала спецоперации на Украине уничтожены 145 самолетов и 112 вертолетов – Минобороны РФ.

Ставка по льготной ипотеке снижена до 9% – постановление Правительства РФ.

Число крытых велопарковок в Москве увеличится более чем в шесть раз – мэрия Москвы.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.