Две группы гражданских вышли по гуманитарному коридору в районе "Азовстали"

Две группы гражданских лиц численностью 25 и 21 человек вышли по гуманитарному коридору из прилегающих к территории завода "Азовсталь" жилых домов в Мариуполе. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Выход людей стал возможен благодаря режиму тишины 30 апреля. Гражданских доставили в населенный пункт Безыменное. Им предоставили ночлег, питание и предложили необходимую медицинскую помощь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.