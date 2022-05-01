46 человек вышли по гуманитарному коридору из домов у "Азовстали"

46 человек вышли по гуманитарному коридору из домов, прилегающих к территории завода "Азовсталь" – Минобороны РФ.

Артиллерия и ракетные войска РФ за сутки уничтожили 24 пункта управления сил Украины.

Один человек погиб и несколько пострадали при посадке вертолета Ми-8 на аэродроме в Забайкальском крае.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.