ПВО России уничтожила два украинских бомбардировщика Су-24М и две ракеты "Точка-У". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он также рассказал другие подробности о ходе спецоперации. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.