Эвакуированы гражданские, покинувшие дома возле "Азовстали" в Мариуполе

Не меньше 28 человек самостоятельно вышли с территорий, прилегающих к заводу Азовсталь в Мариуполе. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Людей эвакуировали.

Минобороны России, в свою очередьЮ опубликовало видео уничтожения вертолетами Ка-52 военных объектов и техники Украины. Подробнее о ходе спецоперации – в сюжете телеканала Москва 24.