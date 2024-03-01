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01 марта, 20:00

Безопасность

Новости регионов: Минобороны РФ провело успешный учебный пуск ракеты "Ярс"

Новости регионов: Минобороны РФ провело успешный учебный пуск ракеты "Ярс"

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Российские ракетные войска выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Видео опубликовало Минобороны РФ. Ракету запустили с государственного испытательного космодрома "Плесецк" по полигону Кура на Камчатке. Основная цель работы – подтвердить тактико-технические и летные характеристики современного ракетного комплекса. Помимо самого пуска отработали также порядок передислокации стартовой батареи в удаленный район.

При пожаре в жилом доме в Серпухове пострадали четыре человека, в том числе ребенок, состояние троих оценивается как средней степени тяжести. Всего сотрудники МЧС спасли из многоэтажки семь человек, среди них двое детей. На улице Чернышевского загорелись четыре квартиры на четвертом этаже. По предварительном данным, причиной стал взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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