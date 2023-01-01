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17:30

Безопасность

Новости часа: стратегическим предприятиям РФ запретили создавать частную пожарную охрану

Новости часа: стратегическим предприятиям РФ запретили создавать частную пожарную охрану

Около 800 спасателей будут отвечать за пожарную безопасность в новогоднюю ночь в Москве

Новости часа: около 100 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Около 800 сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность в новогоднюю ночь в Москве

Военные РФ и Белоруссии проводят совместные тренировки

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Российские ракетчики и артиллеристы поразили пункт дислокации иностранных наемников – МО

Стратегическим предприятиям в РФ запрещено создавать частную пожарную охрану с 1 января. Соответствующий федеральный закон вступил в силу с начала 2023 года.

Более 300 тысяч москвичей встретили Новый год на площадках "Путешествие в Рождество", рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Более 1 миллиона поездок совершено на столичном городском транспорте в новогоднюю ночь, также рассказали в пресс-службе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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