Новости часа: стратегическим предприятиям РФ запретили создавать частную пожарную охрану

Стратегическим предприятиям в РФ запрещено создавать частную пожарную охрану с 1 января. Соответствующий федеральный закон вступил в силу с начала 2023 года.

Более 300 тысяч москвичей встретили Новый год на площадках "Путешествие в Рождество", рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Более 1 миллиона поездок совершено на столичном городском транспорте в новогоднюю ночь, также рассказали в пресс-службе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

