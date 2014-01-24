Государственные учреждения Киева закрываются на неопределенный срок

В Киеве закрываются на неопределенный срок государственные учреждения, банки усиливают охрану, главный музей Украины просит защиты от погромщиков.

Власти страны отправляют дополнительные отряды милиции и военных к атомным электростанциям - в стране действуют сейчас четыре АЭС.

Радикальные сторонники оппозиции перекрыли трассу во Львовской области, в Хмельницке захватили здание местной администрации. Под их контролем уже около суток остаются администрации Черновцов, Львова и города Ровно.

В центре Киева беспорядки вспыхнули с новой силой. Митингующие пытались прорвать оцепление вокруг правительственного квартала, забрасывали спецназ коктейлями Молотова. Всего ходе столкновений последних дней погибли уже пять человек. Иногда противостояние словно ради вида на камеру участники превращают в блокбастер.