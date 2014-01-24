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Новости

24 января 2014, 23:30

Происшествия

Государственные учреждения Киева закрываются на неопределенный срок

Государственные учреждения Киева закрываются на неопределенный срок

Лидеры украинской оппозиции приехали на встречу с Виктором Януковичем

Янукович пообещал не вводить чрезвычайное положение в Украине

В Киеве объявлен "час тишины"

В Киеве началось расследование по факту нападений на жильцов хостелов

По фактам обнаружения погибших в Киеве возбуждено уголовное дело

В беспорядках на Майдане возможно погибли трое человек

За последние сутки в Киеве пострадали почти полторы тысячи человек

В результате столкновений в Киеве пострадали 163 правоохранителя

В Таиланде на 60 дней введено чрезвычайное положение

В Киеве закрываются на неопределенный срок государственные учреждения, банки усиливают охрану, главный музей Украины просит защиты от погромщиков.

Власти страны отправляют дополнительные отряды милиции и военных к атомным электростанциям - в стране действуют сейчас четыре АЭС.
Радикальные сторонники оппозиции перекрыли трассу во Львовской области, в Хмельницке захватили здание местной администрации. Под их контролем уже около суток остаются администрации Черновцов, Львова и города Ровно.

В центре Киева беспорядки вспыхнули с новой силой. Митингующие пытались прорвать оцепление вокруг правительственного квартала, забрасывали спецназ коктейлями Молотова. Всего ходе столкновений последних дней погибли уже пять человек. Иногда противостояние словно ради вида на камеру участники превращают в блокбастер.
Сюжет: Ситуация на Украине
беспорядки криминал следствие суды закрытие Алексей Вершинин Киев новости чп дтп
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