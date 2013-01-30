В США колонна байкеров перекрыла движение

Обычно мотоциклист не создает на дороге заторов. Отличительная особенность байка - маневренность и небольшой размер. Но несколько сотен мотоциклистов - уже другое дело. В США молодой человек решил сделать своей подруге необычное предложение. На церемонию он позвал друзей и знакомых друзей и выехал с ними на дорогу. В итоге 6 полос движения намертво встали. О том, грозит ли теперь зачинщикам какой-либо штраф или полицейские решили, что цель оправдывает средства - не сообщается.