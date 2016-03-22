Чиновникам запретили покупать мощные служебные машины

Российское правительство сокращает расходы на чиновников. Им запретили покупать мощные машины. Об этом шла речь на совещании по вопросам совершенствования системы закупок.

Теперь автомобиль для руководителя ведомства не должен быть мощнее 200 лошадиных сил. Еще меньше – 150 лошадиных сил – может быть у машины, которые предоставляют "по вызову" для определенных целей. Такую же мощность определили для региональных органов власти. Им разрешено покупать не больше 1 авто на каждых 50 служащих, при этом машина не должна стоить дороже 1 миллиона рублей, передает телеканал "Москва 24".



((http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/659144/ccl_id/24/ ))