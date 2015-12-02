В крупном ДТП около Тамбова погибли четверо

Крупная авария с участием общественного транспорта произошла рядом с Тамбовом. По данным МЧС, там столкнулись микроавтобус Fiat и грузовая ГАЗель. Погибли четыре человека, один пострадал. По предварительным данным, ГАЗель выехала на встречную полосу и врезалась в Fiat . От удара обе машины загорелись, передает телеканал "Москва 24".