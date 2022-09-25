В РФ со следующего года подорожает техосмотр

За техосмотр легкового автомобиля со следующего года придется заплатить как минимум 913 рублей. Это предписывает новый указ ФАС.

Цены вырастут в тех субъектах РФ, где тариф долгое время не менялся, не выходил за рамки 500 рублей. Стоимость проверки может стать выше и в тех случаях, когда операторы с помощью расчетов смогут убедить в этом региональные власти.

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