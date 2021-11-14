Москвичи рассказали о стоимости замены летней резины на зимнюю

Водители рассказали, во сколько может обойтись переход с летней резины на зимнюю.

С каждым днем в Москве все холоднее, востребованными становятся сервисы шиномонтажа. За день они могут принять до 150 машин. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.