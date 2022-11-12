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Транспорт

Россиянам рассказали о лучших способах купить автозапчасти

Россиянам рассказали о лучших способах купить автозапчасти

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В России на 5 тысяч выросла средняя выплата по полису ОСАГО – об итогах первых 9 месяцев года сообщили в Союзе автостраховщиков. Дороже стали запчасти и ремонт.

После ухода мировых производителей с площадок в нашей стране автовладельцы начали искать, где купить нужные детали. Куда сейчас чаще всего за этим обращаются? Насколько вырос ценник? И почему мастера-приемщики начали отказывать тем, кто приносит запчасти сам? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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