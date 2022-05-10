Легендарные советские "Победы" выставили возле здания МИД в Москве

Легендарные советские "Победы" можно увидеть 10 мая возле здания МИДа. На Смоленской-Сенной площади организовали выставку ретро-автомобилей.

Все желающие могут не только сделать фото с редкой для сегодняшнего дня техникой, но и пообщаться с ее владельцами. Среди экспонатов есть трофейные машины времен войны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.