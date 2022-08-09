Москвичи смогут выиграть машину, приняв участие в онлайн-голосовании в сентябре

Москвичи смогут выиграть машину и другие призы, приняв участие в онлайн-голосовании в сентябре. Речь о выборах муниципальных депутатов.

Среди партнеров программы есть также аптеки, кафе, рестораны, городские музеи, театры и другие организации. Кроме того, москвичи смогут отдать выигрыш на благотворительность или пополнить карту "Тройка". Всего будет разыграно более 600 тысяч призов. Подробнее узнать о грядущих выборах и способах участия в них можно на mos.ru.

Акцию "Миллион призов" предложила провести торгово-промышленная палата, и Сергей Собянин поддержал эту инициативу. Всего разыграют 100 автомобилей, а также три, четыре, пять или 10 тысяч призовых баллов – один балл равен одному рублю. Ими можно будет расплатиться в магазинах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.