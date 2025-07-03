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03 июля, 22:45

Транспорт

Автомобили из США, Канады и ОАЭ оказались в международном розыске

Автомобили из США, Канады и ОАЭ оказались в международном розыске

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Десятки тысяч автомобилей, ввезенных из-за рубежа, оказались в зоне риска. В первую очередь речь идет об иномарках, которые поставляются из США, Канады и ОАЭ. Многие из этих машин оказались в базе Интерпола и теперь числятся в розыске.

Эксперты отмечают, что у таких автомобилей обычно небольшой пробег и привлекательная цена, но документы могут быть поддельными, а поставить машину на учет зачастую невозможно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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