Сотрудники "Lufthansa" не будут бастовать ближайшие 1,5 месяца

Бортпроводники немецкой авиакомпании "Lufthansa" не будут проводить акции протеста в ближайшие 1,5 месяца. До середины октября они намерены провести переговоры с работодателями о повышении зарплаты. В минувшую пятницу, 7 сентября, сотрудники крупнейшего авиаперевозчика Европы провели масштабную забастовку. Было отменено более тысячи рейсов, в том числе около 30 самолетов не вылетели в Москву, Санкт-Петербург, Пермь и Казань. В общей сложности во время улететь не смогли более 100 тысяч пассажиров.