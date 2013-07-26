Нелегальный цех по розливу водки закрыли в Подмосковье

Оперативники обнаружили нелегальный цех по розливу водки в Подмосковье. Продукция пользовалась популярностью у закупщиков, готовый алкоголь с поддельными акцизами вывозили из цеха целыми фурами. Такой объем производства обеспечивали хозяину 30 мигрантов.

На складе на бутылки наклеивали этикетки и акцизные марки, накручивали крышки и отправляли на прилавки столичных магазинов.

В ходе проверки было обнаружено 20 тысяч бутылок готовой продукции и 30 тысяч тонн водочно-спиртовой смеси стоимость более 10 миллионов рублей.

В настоящее время подпольные напитки отправлены на экспертизу. Если в них обнаружатся вещества, опасные для здоровья людей, это еще больше усугубит вину организатора производства, личность которого уже установлена. Сейчас решается вопрос о возбуждении против бутлегера уголовного дела сразу по нескольким статьям.