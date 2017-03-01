Претензии о пометках на допинг-пробах были безосновательны – Путин

Претензии по поводу "царапин" на пробирках с допинг-пробами были безосновательны. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по подготовке Универсиады-2019 в Красноярске. Обсуждая ситуацию с допингом, президент подчеркнул, что когда пробы российских спортсменов передавали экспертам, они были без каких-либо пометок.

Если царапины появились позднее, то, заявил Владимир Путин, это значит, контейнеры где-то хранились, и Россия не несет за это ответственности. Тем не менее глава государства признал, что существующая в стране анти-допинговая система не сработала. И несмотря на промахи в работе независимой комиссии Ричарда Макларена, необходимо прислушаться к требования ВАДА. Владимир Путин заявил, что в России создается новая организация, которая будет бороться с допингом на базе Московского государственного университета.

Владимир Путин также заявил, что в России нет и не будет государственной системы поддержки допинга. В конце февраля Международный олимпийский комитет опубликовал открытое письмо, в котором указал, что у ряда международных спортивных федераций возникли вопросы по поводу интерпретации отдельных положений скандального доклада Макларена.

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