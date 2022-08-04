Названа стоимость билетов на комбинированные рейсы на курорты России

Стоимость билетов на комбинированный рейс может составлять от 18 000 рублей. Первый комбинированный рейс отправился 4 августа. Воспользовавшиеся этим маршрутом туристы рассказали, что брали билеты заранее на сайтах авиакомпаний.

Комбинированные рейсы запустили на южные курорты России. Пассажир может добраться до одной точки на самолете, а после пересесть на поезд и доехать до конечного пункта. Такие рейсы позволяют добраться не только в Сочи, но и в другие южные города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

