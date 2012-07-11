Реставрация Триумфальной арки подходит к концу

Реставрация Триумфальной арки началась из-за ее аварийного состояния. Для того, чтобы к годовщине Победы в Отечественной войне 1812 года арка выглядела как новая, над металлическими скульптурами и белокаменной облицовкой реставраторы работали полгода.

С чугунных элементов памятника пришлось снять немало пыли и копоти. Кроме того, не получилось восстановить часть каменных плит, и их заменили на новые.

На данный момент работы практически завершены. Осталось лишь нанести защитное декоративное покрытие.